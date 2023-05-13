В США будут навсегда конфисковывать эти автомобили

Полиция Лос-Анджелеса будет навсегда изымать автомобили участников уличных гонок. Городской совет Пико Риверы принял постановление, согласно которому граждан, участвующих в несанкционированных уличных гонках и шоу, будут лишать машин. Кроме того, зрителей подобных мероприятий, находящихся в радиусе 150 метров, оштрафуют на две тысячи долларов (примерно 150 000 рублей по текущему курсу). По мнению городских властей, подобные меры позволяет обеспечить безопасность местных жителей.

Власти Калифорнии с каждым годом вводят все более строгие наказания за уличные гонки. Ранее в штате появился закон, согласно которому стритрейсеру, по чьей вине погибнет зритель, предъявят обвинение в непредумышленном убийстве. Позже полицейские запретили использовать парковки для проведения уличных гонок, а всех участников решили лишать водительских прав.

Теперь же в пригороде Лос-Анджелеса вводят максимально жесткий закон. Сотрудники полиции будут навсегда изымать автомобили уличных гонщиков. Причем транспортные средства будут подлежать конфискации даже в том случае, если стритрейсеры не являются их владельцами.

В октябре прошлого года в автопарке полиции Техаса появился 1080-сильный Dodge Challenger SRT Hellcat Redye. Ранее "заряженный" автомобиль конфисковали у стритрейсера.