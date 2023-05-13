Посмотрите на новый лимузин Mercedes-Maybach E-Class

Независимый дизайнер представил новый лимузин Mercedes-Maybach E-Сlass. В аккаунте Sugar Chow в соцсетях появились рендеры длиннобазной версии модели в кузове W214. Нет сомнений, что в итоге удлинённый седан появится на китайском рынке, но заводской декор в духе суббренда Mercedes-Maybach бизнес-семейству не положен по статусу. Тренды художник угадал верно: в графическом редакторе новинке добавили хрома, поменялись бамперы и диски, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Mercedes-Benz E-Class шестого поколения доступен с двумя вариантами обвеса: есть классический стиль с решёткой в духе S-Класса, а есть более модное оформление в стиле электромобиля EQE. Дизайнер Sugar Chow предложил третью конфигурацию с хромированной решёткой с вертикальными ламелями. Удачнее всего рендеры получились сбоку: благородный профиль удлинённого E-Класса подойдёт даже представительскому седану!

Двухцветная палитра цветов и 20-дюймовые многоспицевые диски новому Mercedes-Benz E-Class не положены, нет и варианта с хромированной окантовкой центральных стоек. Судя по литере E на номерах и двум лючкам по обеим сторонам корпуса, даже у длиннобазной версии могла появиться заряжаемая гибридная установка на основе 2,0-литровой бензиновой "турбочетвёрки".