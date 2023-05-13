Японцы рассекретили новый флагманский кроссовер Lexus TX

Японцы частично рассекретили большой трехрядный кроссовер Lexus TX, призванный навязать конкуренцию Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Судя по первому официальному тизеру, новинка станет премиальным отражением представленного в Чикаго Toyota Grand Highlander, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Производство нового флагманского кроссовера Lexus будет организовано в Индиане (США), а североамериканский рынок станет приоритетным для модели, где любят все большое и комфортабельное. Впрочем, наверняка новинка появится и в других странах, включая Россию. Каналы "серого" импорта пока никто не закрывал.

Ожидается, что автомобиль, созданный на архитектуре TNGA-K, получит невероятное количество люксовых опций, а также увесистый букет систем, отвечающих за безопасность.

Вот только подробности о технических характеристиках модели держатся в секрете. Не удивительно, ведь интрига должна сохраняться до официальной премьеры, которая, вероятно, произойдет в начале лета. Что ж, ждем с нетерпением.