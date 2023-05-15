Тюнеры сделали Ferrari F8 Spider широким и агрессивным

Американская компания Creative Bespoke выпустила агрессивный тюнинг для Ferrari F8. В 2019 году Ferrari представила среднемоторный спорткар F8 Tributo, который стал преемником модели Ferrari 488 GTB. За прошедшие с момента премьера годы автомобиль получил только открытую версию Ferrari F8 Spider, но о заводских лимитированных версиях речи пока не идёт. Поэтому исправить это упущение решили независимые тюнинг-ателье - в частности, Creative Bespoke сделало уникальный родстер. Специалисты из Аризоны подготовили для спорткара масштабную программу доработок внешнего вида, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Автомобиль получил углепластиковый аэродинамический обвес, расширяющий кузов. Новый передний бампер с развитым сплиттером, новые пороги, новый задний бампер с массивным диффузором, а также накладки на колёсные арки с множеством воздуховодов придают автомобилю вид гоночного купе категории GT3, но без антикрыла.

Внешний вид дополняют разноразмерные - 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади - колёса MVForged Aero+, а также заниженная подвеска. Родстер окрашен в белый цвет с чёрно-красной полосой, а на отдельных элементах использован итальянский триколор. Салон отделан красной кожей с чёрно-белыми вставками.

Изменением экстерьера и интерьера в компании не ограничились. В Creative Bespoke заявляют некий комплект Stage 2 для повышения мощности силовой установки, но насколько вырастает отдача - не сообщается. Стандартный Ferrari F8 Spider, напомним, оснащается 3,9-литровым V8 с двумя турбонагнетателями мощностью 720 лошадиных сил и 770 Нм, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.