Тормозные диски - один из самых важных компонентов в автомобиле. Зачастую из-за перепадов температур и неправильной эксплуатации они могут быстро изнашиваться. В нюансах эксплуатации тормозных дисков Autonews помогал разбираться эксперт шинно-сервисного центра "Колеса Даром" Андрей Молодовский и директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга "Ключавто" Александр Чепелев, передает Day.Az.



Что влияет на состояние тормозных дисков?

"Тормозные диски не просто находятся в так называемой агрессивной среде, но при этом еще ничем не защищены. Крайне негативно на их состояние влияют вода, песок, химические реагенты, сильные перепады температуры, спортивная манера вождения и некоторые другие факторы", - рассказал Андрей Молодовский.

"Износ тормозных дисков зависит как от массы автомобиля, так и от его предназначения. Наличие антиблокировочной системы (ABS) замедляет износ детали на 20%. Тормозные диски, установленные на передней оси транспорта, быстрее изнашиваются за счет большей нагрузки. Также в автомобилях с классической АКПП или вариатором тормозные диски приходят в негодность в два раза быстрее, чем в автомобилях с роботизированной или механической трансмиссией", - сообщил Александр Чепелев.



Когда менять тормозные диски?

1) Следует помнить о главных признаках износа тормозных дисков:



- вибрация и биение руля или педали тормоза при торможении;

- скрип или шум при нажатии на тормозную педаль;

- уменьшение эффективности торможения;

- трещины и сколы на диске (при визуальном осмотре).

Если водитель заметил какие-либо из этих симптомов, то необходимо срочно проверить состояние тормозных дисков и по необходимости заменить их.



Также следует четко знать, что у каждого тормозного диска есть так называемая минимально остаточная толщина. Ее обычно замеряют штангенциркулем, но на некоторых современных изделиях существуют специальные проточки, служащие индикатором износа.



Если минимальная отметка уже достигнута, то не стоит рисковать и необходимо произвести замену диска. Это не только сохранит работоспособность тормозной системы, но и обеспечит безопасность вождения.