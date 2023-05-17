Так выглядит новый Mercedes-Benz V-Class

В дополнение к демонстрации будущей полностью электрической платформы VAN.EA, которая должна быть запущена в 2026 году, Mercedes Vans объявила сегодня, что ее существующая линейка среднеразмерных фургонов получит обновление летом 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Обновленные модели V-Class , Vito, EQV и eVito претерпят ряд визуальных и технологических усовершенствований, направленных на повышение их привлекательности как для коммерческих, так и для частных клиентов.

В объявлении был представлен единственный тизер, который, как полагают, демонстрирует переднюю часть обновленного Mercedes-Benz V-Class . По сравнению с предыдущей моделью заметные изменения включают в себя значительно большую решетку радиатора, измененные светодиодные фары, а также новый передний бампер с воздухозаборниками в стиле AMG. Эти изменения делают автомобиль больше похожим на легковые моделиMercedes, а два цветовых оттенка напоминают стиль Maybach.

Обновленная линейка среднеразмерных фургонов Mercedes по-прежнему будет предлагаться на выбор как с двигателями внутреннего сгорания (V-Class/Vito), таке и с полностью электрическими силовыми агрегатами (EQV/eVito). Ожидается, что это будет последнее поколение с двигателями внутреннего сгорания, так как все будущие фургоны на базе VAN.EA будут доступны исключительно в виде электромобилей.