https://news.day.az/autonews/1565086.html Илон Маск пообещал почти полностью беспилотные Tesla
Илон Маск пообещал почти полностью беспилотные Tesla
Электромобили Tesla могут значительно приблизиться к полной автономности в 2023 году.
Как передает Day.Az, об этом заявил основатель компании Илон Маск в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу CNBC.
"Мне кажется, это может произойти в этом году, - отметил Маск. - [В нынешнем году] мне удавалось несколько дней путешествовать вокруг Бостона [на автомобиле Tesla], лишь задавая маршрут, с минимальными вмешательствами в управление".
С помощью системы автономного вождения электромобили компании смогут ездить без участия водителя. Как отмечало агентство Reuters, Tesla рассчитывает получить значительную прибыль от продажи подобных автомобилей.
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