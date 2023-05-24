Названы главные проблемы двигателя Н4М, установленного в Renault Duster, Logan, Megane и Lada Vesta

Журнал "За рулем" рассказал о главных проблемах популярного атмосферного мотора Н4М (HR16DE) от Nissan, который устанавливался в Renault Duster, Kaptur, Logan, Megane и Arkana, а также Lada Vesta и XRay, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Хорошо известный свист приводного ремня лучше всего слышен в сырую или влажную погоду при "холодном" пуске. Его можно устранить двумя способами: подтянуть ремень или заменить его.

Также двигатель имеет склонность к повышенному расходу масла. В некоторых случаях приходится подливать по литру масла через каждые 5-7 тыс. км пробега. Эксперты предлагают регулярно контролировать уровень масла на щупе, заливать более вязкое масло, например, 5W-40, а также уменьшить время между сервисным обслуживанием.

Кроме того, возникают сложности при замене свечей, когда возникает необходимость демонтаж впускного коллектора. Это в перспективе приводит к износу крепежных резьб, а в некоторых случаях - к попаданию песка в двигатель.

Не все модели с таким мотором позволяют использовать 92-й бензин: "Для владельцев кроссоверов нужно заправляться бензином не ниже АИ-95".

Также отмечено отсутствие гидрокомпенсаторов, что создает сложности с регулировкой зазоров клапанов и повышает стоимость этой процедуры.

Чтобы продлить срок службы двигателя Н4М, нужно следить за манерой вождения: "Если двигатель работает в паре с механической коробкой передач, следует избегать резких рывков при старте и разгоне. В противном случае неизбежны растяжение цепи, масложор и общий быстрый износ силового агрегата".