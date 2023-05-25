Представлен "китайский Гелендваген" BYD FangChengBao SF

Гибридный внедорожник BYD FangChengBao SF показали на новых фотографиях, которые демонстрируют автомобиль снаружи и внутри. На основании фотографий также были созданы рендеры новинки без камуфляжа, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Вчера компания BYD раскрыла название недавно запущенного F-бренда, который в Китае будет называться FangChengBao. На английский это переводится как Equation Leopard или Formula Leopard.

FangChengBao будет конкурировать с известными немецкими брендами, такими как Mercedes-Benz, Audi и BMW. В частности, первенец линейки составит конкуренцию Mercedes G-Class. Автомобиль давно окрестили "китайским Гелендвагеном". Его длина - 5 метров, суммарная мощность - 680 л.с., а запас хода - 1200 км по циклу CLTC. Его цена составит от 57 000 до 86 620 долларов.

В салоне виден большой вертикально расположенный центральный планшет, который, предположительно, можно разворачивать в горизонтальное положение. Диагональ его составляет 15,6 дюйма. Руль, судя по всему, D-образный.

Перед передним пассажиром расположена массивная ручка, как у Mercedes G-Class. На центральном тоннеле расположен блок с необычными кнопками, которые должны отвечать за работу полного привода и других функций. Ниже видны два подстаканника.