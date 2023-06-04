Volkswagen показал обновленный Touareg

Компания Volkswagen опубликовала на своем Youtube-канале тизерный ролик, который дает представление о том, как будет выглядеть обновленный кроссовер Touareg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по кадрам, у обновленного автомобиля появятся объединенные между собой матричные фары IQ.Light HD. Сзади автомобиль будет украшать светящийся логотип Volkswagen. Также немного изменится форма задних фонарей.

Отмечается, что премьера обновленного Volkswagen Touareg состоится 24 мая.