Реальные владельцы Bugatti разогнали свои машины выше 400 км/ч

Bugatti известна созданием гиперкаров, которые преодолевают барьер в 400 км/ч. Однако найти место, где можно разогнать автомобиль до такой скорости, непросто. Поэтому Bugatti решила помочь владельцам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, компания создала проект Bugatti 400 Drive, чтобы помочь 18 избранным владельцам Bugatti достичь максимальной скорости, которой так славятся ее автомобили. Мероприятие состоялось в апреле в Космическом центре Кеннеди одновременно с собственными аэродинамическими испытаниями Bugatti. Для тестов была доступна сверхдлинная взлетно-посадочная полоса (около 5 км), которая раньше служила посадочной площадкой для шаттлов до того, как НАСА вывело космический шаттл из эксплуатации в 2011 году.

На скорости около 400 км/ч или 0,32 Маха автомобиль проезжает 1,25 футбольного поля каждую секунду, в то время как при полном ускорении Chiron водитель испытывает перегрузку более 1 g.

Разгон Chiron Super Sport до 300 км/ч занимает всего 11 секунд. После преодоления барьера в 400 км/ч каждому гонщику на память был вручен персональный гоночный костюм вместе со шлемом, на котором была написана максимальная скорость, достигнутая на взлетно-посадочной полосе.