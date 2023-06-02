Самый дешёвый BYD стал бестселлером

Перед официальным началом продаж BYD открыл прием предзаказов на модель Seagull во время автосалона в Шанхае. В течение первых 24 часов BYD получила 10 000 заказов на эту модель, которая в настоящее время является самой дешевой в ассортименте BYD, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Теперь стало известно, что BYD продала 14 300 единиц Seagull в мае, а в апреле продажи составили 1500 единиц. Всего BYD продала 119 603 электромобиля в прошлом месяце, при этом на Seagull пришлось около 12%.

Seagull предлагает три варианта отделки салона по цене от 10 400 до 12 600 долларов. Все варианты оснащены одним передним двигателем мощностью 74 л.с. с максимальным крутящим моментом 135 Нм и максимальной скоростью 130 км/ч.

Основное отличие заключается в вариантах батареи. Старшая версия оснащена аккумуляторной батареей на 38,88 кВт•ч, обеспечивающей запас хода 405 км. Две другие конфигурации поставляются с аккумуляторной батареей емкостью 30,08 кВт•ч, обеспечивающей запас хода 305 км. Оба варианта используют аккумулятор LFP Blade и поддерживают быструю зарядку мощностью до 40 кВт, что позволяет Seagull заряжаться от 30% до 80% за 30 минут.

Seagull - это 5-дверная 4-местная модель, основанная на электронной платформе BYD 3.0 и принадлежащая к серии Ocean. Габариты составляют 3780 мм в длину, 1715 мм в ширину и 1540 мм в высоту при колесной базе 2500 мм.

Производитель называл Seagull своим первым автомобилем с натрий-ионной АКБ, но такая версия выйдет позже.