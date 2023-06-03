Самые продаваемые автомобили в Европе

Представители маркетинговой компании JATO Dynamics провели исследование, выяснив, на каких автомобилях предпочитают ездить европейцы. Точнее, на что жителям Старого Света хватает денег. Портал Автовзгляд познакомился с западной статистикой, передает Day.Az.

Бестселлером рынка оказался хетчбэк Dacia Sandero (в российской интерпретации - Renault Sandero, который, впрочем, у нас больше не продается). По итогам апреля 2023 года в Европе было реализовано более 18 700 экземпляров французской модели, что на 44% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Бюджетный автомобиль предпочитают жители Ирландии, Бельгии, Испании и Португалии.

Вторым по популярности стал немецкий Volkswagen T-Roc, который выбрали немногим больше 16 700 человек. Модель показала положительную динамику продаж, увеличив объемы на 19%. А замкнул тройку лидеров "малыш" Opel Corsa, разошедшийся тиражом в 16 600 экземпляров.

Помимо прочего, в пятерку самых востребованных авто на европейском рынке вошли Renault Clio с показателем в 15,8 тыс. реализованных единиц и Peugeot 208, завоевавший признание 15 тысяч аборигенов.