Представлены Mazda3, Mazda CX-30 и Mazda CX-5 2024 Carbon Turbo

Компания Mazda представила новый пакет Carbon Turbo, который будет доступен для машин 2024 модельного года. Этот пакет предлагает бежевую окраску, специальные колеса и ряд других функций, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Пакет Carbon Turbo будет доступен исключительно для Mazda3, CX-30 и CX-5 2024 модельного года. Кроме того, покупатели смогут установить его только на автомобили с двигателем Skyactiv-G 2.5 Turbo мощностью 256 л.с. с крутящим моментом 434 Нм.

Автопроизводитель окрашивает автомобили Carbon Turbo эксклюзивным цветом Zircon Sand Metallic. Цвет кузова будет дополнен черной глянцевой отделкой на боковых зеркалах и передней решетке. Кроме того, автомобили получат колесные диски из алюминиевого сплава с черным металлическим покрытием.

Внутри покупатели найдут сочетание материалов премиум-класса, включая черную замшу, а также акценты терракоты и бронзы.

Цены на Mazda3, CX-30 и CX-5 Carbon Turbo будут объявлены позже в этом году.