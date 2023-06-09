Mitsubishi представила новый Colt на базе Renault Clio

MItsubishi представила новое поколение компакта Colt. По своим габаритам новинка почти полностью совпадает с нынешним поколением хетчбэка Renault Clio. Производство машины японской марки будет налажено в Турции, на том же предприятии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, где выпускается и Clio, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Внешне японская машина напоминает французскую, но не полностью ее повторяет. У Mitsubishi иное оформление передней части, свои бамперы и светотехника.

Моторы у Mitsubishi такие же как у Renault за тем исключением, что самая мощная модификация с 1,3-литровой турбированной четверкой для Colt не предлагается. На выбор европейцам предложат три силовые установки.

Базовым станет 1,0-литровый атмосферный мотор мощностью 67 л.с., сочетающийся с пятиступенчатой механической коробкой передач. Следом идет его турбированная версия мощностью 91 л.с. - ей положена уже шестиступенчатая "механика".

Самым мощным станет Colt с гибридной силовой установкой на основе 1,6-литрового атмосферного мотора и двух электродвигателей. Его суммарная отдача составляет 143 л.с. и это единственная версия хетчбэка с автоматической трансмиссией.