Представлен аналог Tesla Model X с «крыльями чайки»

GAC Aion собирается выпустить полностью электрический кроссовер Hyper HT с запасом хода 600 км. Это уже третья модель серии Hyper от GAC Aion после Hyper GT и Hyper SSR, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

По дизайну и конструкции задних дверей типа "крыло чайки" автомобиль сразу же вызывает ассоциации с Tesla Model X, при этом он будет стоить вдвое меньше. Стартовая цена будет составлять около 32 800 долларов, а предзаказы начнут принимать в ноябре. Tesla Model X стоит от 76 000 долларов, но стоит отметить, что задние двери у него складываются иначе, чтобы не задеть рядом стоящий автомобиль.

Автомобиль получит форму фастбэка, скрытые дверные ручки, безрамочные окна и многоспицевыей 19/20-дюймовые диски. Крылья уже в стандартной комплектации оснащены боковыми и задними камерами. В старших версиях будут лидары на передних крыльях. Автомобиль будет оснащен усовершенствованной системой помощи при вождении.

Модель уже появился в базе данных местного регулятора, которая подтвердил, что Hyper HT имеет размеры 4935 х 1920 х 1700 мм и колесную базу 2935 мм, а также панорамный люк.

Машина оснащена синхронным двигателем с постоянными магнитами, максимальная мощность которого составляет 340 л.с., а пиковый крутящий момент - 430 Нм. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет всего 5,8 секунды. Его тройная литиевая аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода на чисто электрической энергии более 600 км.

Aion - это бренд GAC, основанный в прошлом году. Он выпускает электромобили высокого класса.