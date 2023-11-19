Geely начала продажи нового кросс-купе дешевле Tugella. В Китае открыт приём заказов на Livan (Ruilan) 7 - 4,7-метровый бюджетный электромобиль с обтекаемым кузовом. Цены конкурентные: базовая версия стоит всего 117 700 юаней - на 13 процентов дешевле, чем самая простая моноприводная Geely Tugella. У "семёрки" есть шесть комплектаций с запасом хода 405 или 605 километров (WLTC), два варианта электродвигателей, но привод только задний, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Длина/ширина/высота электрического кросс-купе Livan 7 равны соответственно 4690/1892/1650 миллиметрам, колёсная база - 2775 миллиметров. Новинка на 85 миллиметров длиннее, на 14 миллиметров шире и на 7 миллиметров выше, чем Geely Tugella. Кузов обтекаемый: коэффициент аэродинамического сопротивления Сх = 0,238.

Почти все "фишки" дорогих электромобилей у новинки есть: "потайные" ручки, диски со специальным рисунком, хитрый спойлер, который позволит обойтись без заднего дворника. Салон современный: опционально доступен гигантский 50-дюймовый проекционный экран, по умолчанию есть виртуальная "приборка" и 15,6-дюймовый тачскрин разрешением 2,5К.

У начальных версий со 163-сильным (240 Нм) электродвигателем батарея на 50,4 киловатт-часа. Топ-комплектациям (245 сил, 385 Нм) доступен аккумулятор ёмкостью 68 киловатт-часов. Самое быстрое кросс-купе разменивает 100 километров в час с места за 6,8 секунды. Geely предусмотрела аппаратную поддержку автопилота: есть 12 ультразвуковых радаров, лидар и камеры.

Две начальные версии стоят 117 700 и 127 700 юаней, цены на "дальнобойные" Livan 7 начинаются с 139 700 юаней.Для сравнения Geely Tugella стоит в Китае от 135 700 юаней. На экспорт электромобиль тоже будут поставлять, причём появление в России не исключено.

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