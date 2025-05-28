Фирма Automobili Mignatta представила аналоговый спидстер Rina с мотором от Ford Mustang

Итальянцы выпустили "углепластиковый" спидстер с атмосферным V8. Дебютная модель фирмы Automobili Mignatta получила имя Rina. Это двухместный спорткар с задним приводом, механической коробкой передач, двигателем Ford и минимальным набором электронных помощников. Аналоговый опыт в нём сочетается с современными технологиями. Например, композитным монококом, который весит всего 70 килограммов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Фирма Automobili Mignatta представила спидстер Rina. Это собирательный образ спорткаров конца 50-х - начала 60-х годов прошлого столетия, базирующийся на армированном кевларом углепластиковом монококе и оснащенный двигателем V8. Агрегат представляет собой доработанный Italtechnica Engineering "атмосферник" Ford Coyote. Для лучшей развесовки он сильно смещен вглубь базы и вдобавок спарен с установленной по схеме transaxle шестиступенчатой "механикой".

Привод у "Рины" по канонам жанра задний. В ось вживлен самоблокирующийся дифференциал, что вкупе с высокой удельной мощностью (около 500 л.с. на тонну) даст неплохую динамику. Двухместный кокпит не предполагает ничего лишнего - о характере машины говорит даже отсутствие дисплеев. Из вспомогательных систем - только усилитель руля и АБС, так что водителю придется полагаться лишь на свой опыт и инстинкт самосохранения.

Дизайн Rina придумал Давиде Десси. Он выпускник Европейского института дизайна, в прошлом работал в Italdesign, сотрудничал с Audi и китайскими OEM-производителями. Выпускать спидстеры планируют небольшими партиями - что-то в районе 30 штук в год. Начальная цена - 260 000 евро.