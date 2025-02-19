https://news.day.az/azerinews/1731473.html Prezident İlham Əliyev Belarus Milli Assambleyası Respublika Şurasının sədrini qəbul edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 19-da Belarus Respublikası Milli Assambleyası Respublika Şurasının sədri Natalya Koçanovanı qəbul edib. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev Belarus Milli Assambleyası Respublika Şurasının sədrini qəbul edib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 19-da Belarus Respublikası Milli Assambleyası Respublika Şurasının sədri Natalya Koçanovanı qəbul edib.
Xəbər yenilənəcək
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