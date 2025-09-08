https://news.day.az/azerinews/1778908.html Növbəti köç karvanı Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə yola salınıb Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Böyük Qayıdış proqramına uyğun olaraq bu mərhələdə 15 ailə olmaqla 46 nəfər Ağdam rayon Dörd yol adlanan ərazisindən Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndində yola salınıb.
Növbəti köç karvanı Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə yola salınıb
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Böyük Qayıdış proqramına uyğun olaraq bu mərhələdə 15 ailə olmaqla 46 nəfər Ağdam rayon Dörd yol adlanan ərazisindən Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndində yola salınıb.
Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə köçürülən ailələr bu günə kimi Goranboy, Sumqayıt, Bərdə, Abşeron, Bakı şəhər və rayonlarında əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış keçmiş məcburi köçkünlərdir.
Bu köç mərhələsi də nəzərə alınmaqla Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə isə cəmi 69 ailə 237 nəfər köçürülüb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре