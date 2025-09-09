Bakıda Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutundan keçən 237-ci qatarın qarşılanma mərasimi keçirilir

Bu gün Abşeron Logistika Mərkəzində Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM) üzrə Çin (Çjetszyan) - Avropa Dəmiryol Ekspres marşrutunun 5 illiyi və Yivu (Çin) - Bakı (Azərbaycan) qatarının qarşılanmasına həsr edilmiş tədbir keçirilir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) rəsmilərinin də iştirak etdiyi tədbir çərçivəsində Çin (Çjetszyan) - Avropa Dəmiryol Ekspres marşrutu üzrə Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutundan keçən sayca 237-ci blok-qatar qarşılanır.

TBNM üzrə Yivu-Bakı qatarı ilə gətirilmiş konteyner yüklərin Azərbaycan üzərindən Türkiyə və Avropa bazarlarına göndərilməsi təmin ediləcək.

