Sektor müdirinə şiddətli töhmət verildi

Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsi Mingəçevir şəhər Təhsil Sektorunun müdiri Sevinc Həsənova ilə bağlı intizam tənbehi tətbiq edilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, regional idarə tərəfindən Sevinc Həsənovaya Əmək Məcəlləsinin 186-cı maddəsinə əsasən "şiddətli töhmət" elan edilib.
Bildirilib ki, aparılan araşdırmalar nəticəsində onun işində bir sıra idarəetmə və nizam-intizam qaydalarının pozulduğu müəyyənləşib.
