Qış mövsümündə yetişən və meyvə bazarlarında yerini alan mandarin, tərkibindəki C vitamini və digər təbii maddələr sayəsində olduqca sağlam bir meyvədir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mandarinin tərkibindəki sağlam maddələr və faydaları ilə mütəxəssislər gündə 2 ədəd mandarinanın istehlak edilməsinin vacibliyini vurğulayırlar.
Gündə 2 ədəd mandarinin sağlamlığa faydaları:
İmmuniteti gücləndirir: Mandarin C vitamini baxımından zəngindir. Gündə 2 ədəd mandarin yemək, gündəlik C vitamini ehtiyacının təxminən yarısını qarşılayır. Bu vitamin, bədəni soyuqdəymə və infeksiyalara qarşı qoruyur, ağ qan hüceyrələrinin fəaliyyətini artırır. Xüsusilə qış aylarında müntəzəm istehlak immuniteti təbii yolla dəstəkləyir.
Göz sağlamlığını qoruyur: Mandarin A vitamini və beta-karotenlə zəngindir. Bu qida maddələri göz retinasının sağlam işləməsini dəstəkləyir və gecə görmə qabiliyyətini gücləndirir. Eyni zamanda yaşa bağlı görmə pozuntuları və makula degenerasiyası kimi problemlərə qarşı qoruyucu təsir göstərir. Gündə 2 mandalin istehlakı göz hüceyrələrini sərbəst radikalların zərərli təsirindən qoruyaraq uzun müddətdə göz sağlamlığını dəstəkləyir.
Ürək sağlamlığını qoruyur: Mandarinlərdə olan kalium, bədəndəki natrium balansını tənzimləyərək təzyiqin normallaşmasına kömək edir. Həmçinin lif tərkibi, pis xolesterolun (LDL) azalmasına dəstək verir. Antioksidant flavonoidlər damar divarlarının elastikliyini qoruyur və ürək xəstəlikləri riskini azaldır. Beləliklə, müntəzəm istehlak ürək sağlamlığını dəstəkləyir.
Həzm sistemini tənzimləyir: İki mandarindən alınan lif gündəlik lif ehtiyacının əhəmiyyətli hissəsini qarşılayır. Lifli quruluşu sayəsində bağırsaq hərəkətlərini tənzimləyir, qəbizliyi önləyir. Həmçinin həzmi asanlaşdırır və mədə turşuluğunu balanslaşdıraraq dispepsiya problemlərini azaldır. Xüsusilə yeməklərdən sonra istehlak edildikdə həzm sistemini dəstəkləyir.
Dəriyə canlılıq verir: Mandarinlərdəki C vitamini kollagen istehsalını dəstəkləyərək dərinin elastikliyini artırır. Bu, qırışların azalmasına və dərinin daha hamar görünməsinə kömək edir. Həmçinin tərkibindəki antioksidantlar sərbəst radikallarla mübarizə apararaq dəri hüceyrələrinin yenilənməsini dəstəkləyir. Müntəzəm istehlak dərinin canlı və nəmlənmiş görünməsini təmin edir.
Stresi azaldır: Mandarinlərin qoxusu təbii olaraq sakitləşdirici təsir göstərir və aromaterapiyada da tez-tez istifadə olunur. Tərkibindəki fol turşusu və B vitaminləri sinir sistemi üzərində müsbət təsir göstərir. Bu sayədə stress azalır və zehni yorğunluq yüngülləşir. Gündə 2 mandalin həm bədəni, həm də zehni canlandırır.
