Gülmək ürəyi qoruyur - Alimlərdən maraqlı açıqlama
Mütəxəssislərin fikrincə, gülüş ürək sağlamlığı üçün gözlənildiyindən daha böyük əhəmiyyət daşıyır. Kardioloqlar bildirirlər ki, müntəzəm gülmək ürəyin fəaliyyətini dəstəkləyir və ürək-damar xəstəlikləri riskinin azalmasına kömək edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, gülüş zamanı orqanizmdə "xoşbəxtlik hormonları" kimi tanınan endorfinlər ifraz olunur. Bu proses azot oksidinin sintezini artırır. Azot oksidi isə qan damarlarının genişlənməsinə şərait yaradır, qan axınını yaxşılaşdırır və nəticədə arterial təzyiqin azalmasına səbəb olur. Eyni zamanda iltihabi proseslər zəifləyir, "pis" xolesterinin səviyyəsi aşağı düşür və infarkt riski azalır.
Gülüşün sağlamlığa təsirini araşdıran elmi istiqamət gelotologiya adlanır. Bu sahə ötən əsrin ortalarından etibarən elmi maraq doğurur. Aparılan tədqiqatlar sübut edir ki, gülüş yalnız ürək-damar sistemi üçün deyil, həm də immun sisteminin güclənməsi baxımından faydalıdır və qoruyucu hüceyrələrin sayını artırır.
Amerikalı kardioloq Maykl Miller qeyd edir ki, hətta məqsədli şəkildə edilən, yəni süni gülüş belə orqanizm üçün müsbət təsir göstərə bilər. Onun sözlərinə görə, süni gülüş zamanı da təbii gülüşdə olduğu kimi oxşar əzələ və tənəffüs mexanizmləri aktivləşir. Bu səbəbdən hər iki halda bədənin verdiyi fizioloji reaksiya böyük ölçüdə eyni olur.
