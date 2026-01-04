Dünyanın ən qəribə yol nişanı və onun gizli mənası
İlk baxışda qarışıq bir rəsm kimi görünən bu yol nişanı xüsusən Almaniyanın sürət magistrallarında (Autobahn) və bəzi Avropa yollarında tətbiq olunmağa başlayıb. Çox sürücü bunun nə mənaya gəldiyini bilmədiyi üçün cərimə olunmaq riski ilə üzləşir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu işarə "Dəyişən Zolaq İdarəetmə Sistemi" və ya daha bəsit dillə desək, "Zolaqların Fermuar Üsulu ilə Birləşməsi" (Zipper Merge) qaydasını xatırladır.
Yolun daraldığı və ya bir zolağın bağlandığı yerlərdə sürücülər dərhal digər zolağa keçməyə çalışmamalıdırlar.
Sürücülər zolağın sonuna qədər hərəkət etməli və yalnız zolaq bitdikdə "bir-bir" (növbə ilə) digər zolağa daxil olmalıdırlar. Eynilə bir paltar fermuarının dişləri kimi, hər iki tərəfdən bir maşın növbə ilə keçməlidir.
Əksər sürücülər "nəzakətli" olmaq üçün çox erkən zolaq dəyişirlər. Bu isə:
Tıxacın daha da uzanmasına səbəb olur.
Yolun tutumundan tam istifadə olunmasına mane olur.
Anidən yavaşlamalar səbəbindən qəza riskini artırır.
Bu nişanı görən sürücülər panikaya düşməməli və zolağın sonuna qədər gedib orada növbəli şəkildə digər zolağa qoşulmalıdırlar. Almaniyada bu qaydaya əməl etməmək və digər sürücüyə yol verməmək yol hərəkəti qaydalarının pozulması hesab olunur.
