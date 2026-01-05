Qətərin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Türkiyəyə səfir təyin edilib

Qətərin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Feysəl bin Abdullah Əl-Hənzəb Türkiyəyə səfir təyin edilib.

Day.Az-ın məlumatına görə, onun təyinatı ilə bağlı qərar Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al-Sani tərəfindən verilib.

Məlumata görə, Əl-Hənzəb diplomatiya sahəsində təcrübəyə malikdir və Qətərin xarici işlər nazirinin xüsusi elçisi vəzifəsi də daxil olmaqla, bir çox vəzifələrdə çalışıb.