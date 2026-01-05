https://news.day.az/azerinews/1807322.html Qətərin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Türkiyəyə səfir təyin edilib Qətərin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Feysəl bin Abdullah Əl-Hənzəb Türkiyəyə səfir təyin edilib. Day.Az-ın məlumatına görə, onun təyinatı ilə bağlı qərar Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al-Sani tərəfindən verilib.
Məlumata görə, Əl-Hənzəb diplomatiya sahəsində təcrübəyə malikdir və Qətərin xarici işlər nazirinin xüsusi elçisi vəzifəsi də daxil olmaqla, bir çox vəzifələrdə çalışıb.
