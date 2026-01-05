https://news.day.az/azerinews/1807333.html Ali məktəblərdə imtahanlar başlayır Azərbaycanın ali məktəblərində payız imtahan sessiyası başlayır. Day.Az "Yeni Sabah"a istinadən xəbər verir ki, tələblərin ötən semestr üzrə biliklərinin yoxlanılması prosesi yanvarın sonunadək davam edəcək. İmtahandan sonra universitetlərdə ilk dərslər fevralın 16-da başlayacaq.
