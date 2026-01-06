Şorbanıza əlavə edəcəyiniz "bir nömrəli" toz - İltihabın kökünü kəsir
Qış aylarında xəstəliklərdən qorunmaq və bədəni daxildən təmizləmək üçün ən təsirli üsul şorbalara zəncəfil tozu əlavə etməkdir. Bu sadə vərdiş bədəndəki gizli iltihabla (inflyamasiya) mübarizədə təbii qalxan rolu oynayır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, zəncəfilin tərkibindəki "gingerol" maddəsi bədəndəki sərbəst radikallarla mübarizə aparır və hüceyrə səviyyəsində yenilənməni təmin edir.
Daimi olaraq yeməklərə əlavə edilən zəncəfil, xroniki iltihabın səbəb olduğu oynaq ağrılarını və şişkinliyi azaltmağa kömək edir.
Şorba ilə birlikdə qəbul edilən zəncəfil mədəni rahatladır, şişkinliyi aradan qaldırır və maddələr mübadiləsini sürətləndirir.
Soyuqdəymə və qrip kimi infeksiyalara qarşı bədənin müqavimətini artırır.
Mütəxəssislər zəncəfil tozunu xüsusilə bu şorbalarda istifadə etməyi tövsiyə edirlər:
Mərci şorbası: Həm dadını balanslaşdırır, həm də həzmi asanlaşdırır.
Toyuq suyu şorbası: Şəfa təsirini ikiqat artırır.
Balqabaq şorbası: Kremli şorbalarda əla aromatik dad yaradır.
Zəncəfil çox güclü bir ədviyyatdır. Dadının çox kəskin olmaması və mədəni yandırmaması üçün bir boşqab şorbaya yarım çay qaşığından çox əlavə edilməməsi məsləhətdir.
