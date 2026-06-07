https://news.day.az/azerinews/1839844.html Kayseridə güclü yağış və dolu həyatı iflic edib - FOTO Türkiyənin Kayseri vilayətində yağan güclü yağış və dolu gündəlik həyata mənfi təsir göstərib. AZƏRTAC xəbər verir ki, bir çox yollarda və yeraltı keçidlərdə su yığılıb, tarixi Böyük Bazardakı mağazaları isə su basıb. Güclü leysan yağışları səbəbindən Kayserinin bir çox hissəsində nəqliyyatın hərəkətində fasilələr müşahidə olunub.
Kayseridə güclü yağış və dolu həyatı iflic edib - FOTO
Türkiyənin Kayseri vilayətində yağan güclü yağış və dolu gündəlik həyata mənfi təsir göstərib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bir çox yollarda və yeraltı keçidlərdə su yığılıb, tarixi Böyük Bazardakı mağazaları isə su basıb.
Güclü leysan yağışları səbəbindən Kayserinin bir çox hissəsində nəqliyyatın hərəkətində fasilələr müşahidə olunub.
Vilayətin bəzi rayonlarına yağan dolu təsərrüfat obyektlərinə ziyan vurub.
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