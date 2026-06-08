Ermənistan seçkilərinin ilkin nəticələri:

Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası 110 seçki məntəqəsində səsvermənin nəticələrini açıqlayıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu nəticələrə əsasən Nikol Paşinyanın "Vətəndaş Müqaviləsi" Partiyası öndədir.

110 seçki məntəqəsindən səsvermənin nəticələri aşağıdakı kimidir:

- Vətəndaş Müqaviləsi - 57.14%
- Güclü Ermənistan - 21.43%
- Ermənistan Bloku - 8.21%
- Çiçəklənən Ermənistan - 5.10%