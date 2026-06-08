https://news.day.az/azerinews/1839954.html Ermənistan seçkilərinin ilkin nəticələri: Paşinyanın partiyası öndədir Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası 110 seçki məntəqəsində səsvermənin nəticələrini açıqlayıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu nəticələrə əsasən Nikol Paşinyanın "Vətəndaş Müqaviləsi" Partiyası öndədir. 110 seçki məntəqəsindən səsvermənin nəticələri aşağıdakı kimidir: - Vətəndaş Müqaviləsi - 57.14% - Güclü Ermənistan - 21.43%
- Vətəndaş Müqaviləsi - 57.14%
Ermənistan seçkilərinin ilkin nəticələri: Paşinyanın partiyası öndədir
Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası 110 seçki məntəqəsində səsvermənin nəticələrini açıqlayıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu nəticələrə əsasən Nikol Paşinyanın "Vətəndaş Müqaviləsi" Partiyası öndədir.
110 seçki məntəqəsindən səsvermənin nəticələri aşağıdakı kimidir:
- Vətəndaş Müqaviləsi - 57.14%
- Güclü Ermənistan - 21.43%
- Ermənistan Bloku - 8.21%
- Çiçəklənən Ermənistan - 5.10%
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