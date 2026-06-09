Evdən işləmək psixikaya zərər verə bilər, xüsusilə tək yaşayanlar üçün – Alimlərdən xəbərdarlıq
Elmi araşdırmaya görə, evdən işləmək tək yaşayan şəxslərdə sosial izolyasiyanı artırır və psixi sağlamlığı pisləşdirir.
Day.Az xəbər verir ki, 2019-cu ildə 7% olan uzaqdan işçi sayı 2023-cü ildə 28%-ə çatıb, nəticədə bu işçilər daha çox təklikdə vaxt keçirir.
Xüsusilə tək yaşayanlarda bütün gün sosial əlaqə olmadan qalma ehtimalı 7 faiz bəndi artaraq 83%-ə çatıb. Bu, depressiya, psixoloji yardım müraciətləri və antidepresant istifadəsində artım ilə müşayiət olunub.
Alimlər vurğulayır ki, uzaqdan iş rahat görünə bilər, amma uzunmüddətli mənfi təsirləri nəzərə alınmalıdır. Sosial əlaqələrin olmaması və izolyasiya zamanı yığılmış stress tədricən psixi sağlamlığı zəiflədə bilər.
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