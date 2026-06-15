“Gimnastika hamı üçün” həyəcanı başa çatıb - FOTO
14 iyun tarixində Fəvvarələr meydanında gimnastika coşqusunun ikinci günü baş tutub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.
Festivalın sonuncu günü qalib komandaların qala şousu ilə yadda qalıb. Komandalar əldə etdikləri uğurun sevincini tamaşaçılarla bölüşərək çıxışlarını yenidən təqdim ediblər.
Günün əsas məqamlarından biri müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblərin mükafatlandırılması olub. "Ən yaxşı kostyum", "Ən yaxşı performans", "Ən yaşlı iştirakçı", "Ən balaca iştirakçı" və "Sosial mediada ən aktiv iştirakçı" nominasiyaları üzrə seçilən iştirakçılar diplom və hədiyyələrlə təltif olunublar.
"Ən yaxşı performans" nominasiyası üzrə Abşerondan olan "Dark Storm" komandası, "Ən yaxşı kostyum" nominasiyası üzrə isə Naxçıvanı təmsil edən "African Echo" komandası qalib seçilib. "Ən yaşlı iştirakçı", "Ən balaca iştirakçı" və "Sosial mediada ən aktiv iştirakçı" nominasiyasının qalibləri müəyyən olunub.
Qala şou zamanı komandaların enerjili və rəngarəng çıxışları Fəvvarələr meydanında əsl gimnastika bayramı ab-havası yaradıb. İştirakçıların yüksək əzmi və sevgi ilə hazırladıqları proqramlar tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb.
"Gimnastika hamı üçün" 4-cü Bakı Beynəlxalq "Challenge" festivalının ikinci günü bir daha nümayiş etdirib ki, gimnastika yaşından və imkanlarından asılı olmayaraq hər kəsi bir araya gətirən, sağlam və aktiv həyat tərzini təşviq edən bir idman növüdür.
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