Qadınların yuxusu kişilərə nisbətən daha keyfiyyətli çıxır – Yeni araşdırma
"Sleep Advances" jurnalında dərc olunan yeni tədqiqat göstərib ki, qadınlar öz yuxularını daha pis qiymətləndirsələr də obyektiv ölçmələr əksini ortaya qoyur.
Day.Az xəbər verir ki, İsveçdə 29-85 yaş arası 476 iştirakçı polisomnoqrafiya ilə bir gecə izlənilib və yuxunun keyfiyyəti elmi göstəricilərlə qiymətləndirilib.
Nəticələrə görə, qadınlarda gecə oyanmaları daha az, dərin yuxu müddəti daha uzun və ümumi yuxu səmərəliliyi daha yüksək olub. Buna baxmayaraq, qadınlar səhər öz yuxularını daha çox qeyri-qənaətbəxş kimi dəyərləndiriblər, kişilər isə əksinə daha müsbət qiymətləndiriblər.
Alimlər bu fərqi qısa və hiss olunmayan gecə oyanmalarının kişilər tərəfindən xatırlanmaması ilə izah edirlər. Yaş artdıqca fərqlər daha da artır: kişilərdə dərin yuxu azalır və oyanmalar çoxalır, qadınlarda isə dəyişikliklər nisbətən zəif olur.
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