“Qarabağ”ın Avstriyadakı oyunu ləğv olunub
"Qarabağ"ın Avstriyada təlim-məşq toplanışı çərçivəsində Bolqarıstanın MOİK klubuna qarşı nəzərdə tutulan yoxlama oyunu ləğv olunub.
"Qarabağ" futbol klubunun Mətbuat Xidmətinin yaydığı məlumata görə, komanda iyunun 27-də Avstriyanın Bundesliqa təmsilçisi VSG "Tirol" klubu ilə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00 başlayacaq.
"İyunun 22-də Avstriyaya yollanacaq "Qarabağ" hazırlığın Tirol əyalətində baş tutacaq ikinci mərhələsində ümumilikdə üç matç keçirəcək. Digər iki qarşılaşma iyulun 1-də təşkil olunacaq. Ukraynanın "Xarkov" komandası ilə oyun Bakı vaxtı ilə saat 15:00 start götürəcək. Macarıstan təmsilçisi "Ferentsvaroş" ilə qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq", - futbol klubunun Mətbuat Xidmətinin yaydığı məlumat qeyd olunub.
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