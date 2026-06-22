Bakıda sürücü motosikletçini vuraraq qaçdı

Bakıda Şıxəli Qurbanov küçəsində 02:05 radələrində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. 

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 77-YG-318 markalı avtomobil 99K795 nömrəli motosikletlə toqquşub. Motosiklet sürücüsünü vuran avtomobilin sürücüsü hazırda axtarışdadır.

Qəza anının görüntülərini təqdim edirik: