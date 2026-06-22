https://news.day.az/azerinews/1843125.html Bakıda sürücü motosikletçini vuraraq qaçdı - VİDEO Bakıda Şıxəli Qurbanov küçəsində 02:05 radələrində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 77-YG-318 markalı avtomobil 99K795 nömrəli motosikletlə toqquşub. Motosiklet sürücüsünü vuran avtomobilin sürücüsü hazırda axtarışdadır. Qəza anının görüntülərini təqdim edirik:
Bakıda sürücü motosikletçini vuraraq qaçdı - VİDEO
Bakıda Şıxəli Qurbanov küçəsində 02:05 radələrində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 77-YG-318 markalı avtomobil 99K795 nömrəli motosikletlə toqquşub. Motosiklet sürücüsünü vuran avtomobilin sürücüsü hazırda axtarışdadır.
Qəza anının görüntülərini təqdim edirik:
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