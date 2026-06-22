https://news.day.az/azerinews/1843152.html Kəlbəcərdə Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətində yeni təyinat Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə yeni rəhbər təyin olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "ASAN xidmət"in mətbuat katibi Elnur Niftəliyev sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Paylaşımda bildirilib ki, jurnalist Sürayyə Hacıyeva sözügedən vəzifəyə təyin olunub.
Kəlbəcərdə Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətində yeni təyinat
Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə yeni rəhbər təyin olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "ASAN xidmət"in mətbuat katibi Elnur Niftəliyev sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Paylaşımda bildirilib ki, jurnalist Sürayyə Hacıyeva sözügedən vəzifəyə təyin olunub.
Qeyd edək ki, S.Hacıyeva bu təyinata qədər AZƏRTAC-da fəaliyyət göstərib.
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