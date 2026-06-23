Hazır qidalardakı bəzi əlavələr ürək-damar riskini artıra bilər
Fransada aparılan və "European Heart" jurnalında dərc edilən yeni araşdırma emal olunmuş qidalarda istifadə olunan bəzi əlavələrin ürək sağlamlığına təsirini gündəmə gətirib.
Day.Az xəbər verir ki, 112 mindən çox şəxsin iştirak etdiyi tədqiqatda bir sıra konservant və antioksidantların yüksək istehlakı ilə ürək-damar problemləri arasında əlaqə aşkar edilib.
Alimlərin qiymətləndirməsinə görə, qidaların saxlanma müddətini uzatmaq və görünüşünü qorumaq üçün istifadə olunan bəzi maddələr yüksək qan təzyiqinin yaranma ehtimalını artıra bilər. Tədqiqatda bu əlavələri daha çox qəbul edən insanlarda ürək və damar xəstəliklərinin daha tez-tez qeydə alındığı bildirilib.
Araşdırma müəllifləri nəticələrin qida əlavələri ilə bağlı mövcud təhlükəsizlik meyarlarının yenidən nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac yarada biləcəyini vurğulayırlar. Mütəxəssislər gündəlik qidalanmada təbii və az emal olunmuş məhsullara üstünlük verilməsini, alış-veriş zamanı isə məhsulun tərkib hissələrinin diqqətlə yoxlanılmasını məsləhət görürlər.
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