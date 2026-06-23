Prezident İlham Əliyev və Prezident Sərdar Berdiməhəmmədovun Şuşa gəzintisindən görüntülər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov birlikdə Şuşa şəhərini gəziblər.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.