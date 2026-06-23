Sosial yardım alanlara

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının iyunun 24-də ödənilməsi nəzərdə tutulub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DSMF-dən məlumat verilib.