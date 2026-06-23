https://news.day.az/azerinews/1843518.html Sosial yardım alanlara ŞAD XƏBƏR Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının iyunun 24-də ödənilməsi nəzərdə tutulub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DSMF-dən məlumat verilib.
Sosial yardım alanlara ŞAD XƏBƏR
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının iyunun 24-də ödənilməsi nəzərdə tutulub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DSMF-dən məlumat verilib.
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