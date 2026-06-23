Vəfat edən şəxsin pensiya kapitalının vərəsələrə ödənilməsi MÜMKÜNDÜRMÜ?
"Əmək pensiyaları haqqında" mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, pensiya kapitalı vətəndaşın əmək fəaliyyəti dövründə qazandığı gəlirlərdən tutulan məcburi dövlət sosial sığorta ödənişləri hesabına formalaşan və gələcəkdə pensiya təminatının əsasını təşkil edən maliyyə ehtiyatıdır.
Bu vəsait şəxsin fərdi uçot sistemində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən qeydiyyata alınır və onun məbləğini vətəndaş "e-gov.az" elektron hökumət portalı vasitəsilə izləyə bilər.
Pensiya kapitalında toplanan məbləğ yalnız qanunla müəyyən edilən hallarda istifadə oluna bilər: məsələn, yaşa görə pensiya hüququ yarandıqda, əmək qabiliyyəti tam və daimi itirildikdə, yaxud ailə başçısının itirilməsi səbəbilə ailə üzvünə əmək pensiyası təyin edildiyi zaman.
Qanunvericiliyə əsasən, pensiya kapitalının istənilən vaxt tam şəkildə nağdlaşdırılması mümkün deyil. Yəni bu vəsaitdən yalnız pensiya hüququ formalaşdığı halda istifadə etmək və ya ondan yararlanmaq olar.
Nəsimi Ələsgərli
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