Qafqaz üzərindən Orta Dəhliz Avropanın gələcək ticarəti və enerjisi üçün açardır - Marta Kos
Genişlənmə üzrə Avropa komissarı Marta Kos, artan qlobal qeyri-sabitlik kontekstində Orta Dəhlizin, xüsusən də Cənubi Qafqazdan keçən marşrutunun Avropada ticarət, enerji və rəqəmsal bağlantı üçün həyati alternativ kimi strateji əhəmiyyətini vurğulayıb.
Day.Az xəbər verir ki, X sosial şəbəkəsində yayımlanan video müraciətində Kos qeyd edib ki, coğrafiya və etibarlı infrastruktur hazırda Avropa iqtisadi təhlükəsizliyinin mərkəzindədir.
"Biz Avropanın ticarət yollarını və enerji əlaqələrini tamamilə təhlükəsiz olmayan bir dünyada daha təhlükəsiz edə bilərik. Uzun müddət Avropanı Asiya ilə birləşdirən iki yola etibar etmişik: Rusiyadan keçən şimal yolu və Qırmızı dəniz və Süveyş kanalından keçən cənub yolu. Lakin münaqişələr bu yolları etibarsız edir", - deyə o bildirib.
Kos ənənəvi şimal və cənub marşrutlarının həssas hala gəldiyini qeyd etdi. Bir çox gəmi Ümid Burnu ətrafında uzun bir yol qət etmək məcburiyyətində qalır.
O, xüsusilə Qafqaz bölgəsinin artan əhəmiyyətinə diqqət çəkdi:
"Uçuş xəritəsinə baxın: İranda müharibə başlayandan bəri, demək olar ki, bütün təyyarələr Qafqazdan uçub. Məhz burada, Orta Dəhliz vasitəsilə ticarət, enerji və rəqəmsal əlaqələrimizi təmin edə bilərik. O, Avropa ilə Asiyanı Türkiyə və Cənubi Qafqaz vasitəsilə birləşdirir".
Kos qeyd etdi ki, Orta Dəhliz boyunca ticarət həcmi 2022-ci illə müqayisədə artıq dörd dəfə artıb və bu, onun artan potensialını nümayiş etdirir. Lakin, yüklərin çatdırılma müddəti hazırda 45 günə çata bilər. Aİ-nin məqsədi yolları, dəmir yollarını, limanları modernləşdirmək və sərhəd prosedurlarını sadələşdirməklə bunu 15 günə endirməkdir.
"Bu, şirkətlərimiz üçün xərcləri azaldacaq və Aİ vətəndaşları üçün malları daha ucuz edəcək. Bu, iqtisadiyyatlarımızı inkişaf etdirməyə kömək edəcək. Bu, həmçinin onilliklər davam edən münaqişələrdən sonra regiondakı ölkələr arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına və şərq qonşularımızın iqtisadiyyatlarının gücləndirilməsinə töhfə verəcək", - deyə o vurğuladı.
Marta Kos təşəbbüsün potensial təsirini İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropada kömür və polad inteqrasiyasının rolu ilə müqayisə etdi və Orta Dəhlizin inkişafını Avropa Komissiyası üçün prioritet adlandırdı.
"Etibarlı marşrutlar vasitəsilə etibarlı ticarət, enerji və rəqəmsal əlaqələrin təmin edilməsi əsas məqsəd olaraq qalır", - deyə o, yekunlaşdırıb.
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