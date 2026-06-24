Bu məhsulları aldıqdan sonra geri qaytarmaq MÜMKÜNSÜZDÜR - SİYAHI
Mağazadan əldə edilən məhsullar ümumilikdə 14 gün ərzində qaytarıla və ya dəyişdirilə bilər.
Amma bəzi kateqoriyalara bu qayda şamil olunmur və həmin malların geri qaytarılması mümkün deyil.
Qaytarılmayan və dəyişdirilməyən məhsullar sırasına qızıldan və digər qiymətli və ya yarımqiymətli metallardan, eləcə də daşlardan hazırlanmış məmulatlar daxildir. Bununla yanaşı, ölçü ilə satılan bəzi məhsullar - məsələn lentlər, haşiyələr və tesmalar - istehsal qüsuru olmadığı halda geri qəbul edilmir.
Parfüm və kosmetik vasitələr, eləcə də məişətdə istifadə olunan kimyəvi məhsullar da geri qaytarılma hüququndan kənardadır. Eyni qayda şəxsi gigiyena vasitələrinə (diş fırçası, daraq, biqudi və s.), həmçinin uşaq oyuncaqlarına aiddir. Bundan əlavə, kişi, qadın və uşaq üçün nəzərdə tutulan çimərlik geyimləri və körpələr üçün alt geyimləri də bu siyahıya daxildir.
İstifadə olunmuş, üzərində etiketi olmayan kişi, qadın və uşaq corabları və alt paltarları (istehsal qüsuru istisna olmaqla), qida məqsədli plastik məmulatlar, həmçinin ödənişi edilərək mağazadan çıxarılmış və yararlılıq müddəti davam edən qida məhsulları da geri qaytarılmayan mallar kateqoriyasına aiddir.
Həmin məhsulların siyahısı:
- Qızıl və digər qiymətli və yarımqiymətli metallar, eləcə də daşlardan hazırlanmış məmulatlar
- Ölçü ilə satılan bəzi mallar (lentlər, tesmalar, haşiyələr və s.) - istehsal qüsuru istisna olmaqla
- Parfümeriya və kosmetik məhsullar
- Məişət kimyası məhsulları
- Şəxsi gigiyena vasitələri (diş fırçası, daraq, biqudi və s.)
- Uşaq oyuncaqları
- Kişi, qadın və uşaq üçün çimərlik geyimləri
- Körpələr və bağça yaşlı uşaqlar üçün alt paltarları
- İstifadə olunmuş və etiketsiz kişi, qadın və uşaq corabları və alt paltarları (istehsal qüsuru istisna olmaqla)
- Qida üçün nəzərdə tutulan plastik məmulatlar
- Ödənişi edilərək mağazadan çıxarılmış və yararlılıq müddəti davam edən qida məhsulları
Nəsimi Ələsgərli
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