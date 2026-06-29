Ulduzlar yeni həftə üçün nə vəd edir? Bürclər üzrə PROQNOZ
Yeni həftə bir çox bürc üçün fərqli imkanlar və gözlənilməz hadisələrlə yadda qala bilər.
Day.Az xəbər verir ki, astroloqların qənaətinə görə, qarşıdakı günlərdə bəzi bürclər peşəkar sahədə uğur qazanacaq, digərləri isə şəxsi münasibətlər və maliyyə ilə bağlı mühüm seçimlər etməli olacaqlar.
Qoç
Həftə ərzində yüksək motivasiya və aktivlik hiss edəcəksiniz. İşgüzar sahədə qarşınıza maraqlı fürsətlər çıxa bilər. Qərar qəbul edərkən emosiyalara deyil, məntiqə üstünlük verməyiniz tövsiyə olunur. Şəxsi münasibətlərdə isə gözlənilməz xəbərlər mümkündür.
Buğa
Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı davranmaq faydalı olacaq. Gözlənilməyən xərclər büdcənizə təsir göstərə bilər. Ailə və dostların dəstəyi sayəsində çətinlikləri daha rahat geridə qoyacaqsınız. Sevgi həyatında müsbət dəyişikliklər gözlənilir.
Əkizlər
Ünsiyyət bacarıqlarınız bu həftə sizə üstünlük qazandıracaq. Yeni tanışlıqlar və əməkdaşlıq təklifləri gündəmə gələ bilər. Bununla belə, eşitdiyiniz hər məlumata dərhal inanmayın və hər şeyi yoxlamağa çalışın.
Xərçəng
Ev və ailə ilə bağlı məsələlər diqqət mərkəzində olacaq. Daxili rahatlığınızı qorumaq üçün tələsmədən qərar vermək vacibdir. Maliyyə məsələlərində isə qənaətcil olmaq məsləhətdir.
Şir
Qarşıdakı günlərdə öz bacarıqlarınızı nümayiş etdirmək üçün əlverişli şərait yaranacaq. İş və ictimai mühitdə diqqət çəkə bilərsiniz. Şəxsi münasibətlərdə qarşılıqlı anlaşma üçün inadkarlığı azaltmaq faydalı olacaq.
Qız
Nizam-intizam və planlı fəaliyyət uğur qazanmağınıza kömək edəcək. Uzun müddətdir yarımçıq qalan işləri başa çatdırmaq üçün münasib zamandır. Sağlamlığınıza və kifayət qədər istirahət etməyə də diqqət ayırın.
Tərəzi
Yeni başlanğıclar üçün əlverişli həftədir. Münasibətlərdə açıq və səmimi söhbətlər vacib rol oynayacaq. İşlə bağlı gözləmədiyiniz bir xəbər ala bilərsiniz.
Əqrəb
Bu həftə həyatınızda müəyyən dönüş yarana bilər. Keçmişdən qalan bəzi mövzular yenidən aktuallaşacaq. Səbirli və təmkinli davranmaq düzgün qərarlar verməyə kömək edəcək.
Oxatan
Səyahət, təhsil və yeni biliklər əldə etmək baxımından uğurlu dövrdür. Qarşınıza çıxanimkanları vaxtında dəyərləndirin. Sevgi həyatında xoş sürprizlər yaşana bilər.
Oğlaq
Peşəkar fəaliyyətinizdə məsuliyyətlər arta bilər. Əməksevərliyiniz rəhbərlik tərəfindən qiymətləndiriləcək. Maliyyə ilə bağlı riskli qərarlardan uzaq durmaq məqsədəuyğundur.
Dolça
Yaradıcı düşüncəniz və fərqli yanaşmalarınız diqqət çəkəcək. Yeni layihələrə başlamaq üçün münasib vaxtdır. Dost çevrəsindən gələcək təklif sizi sevindirə bilər.
Balıq
Emosiyalarınız daha güclü hiss olunacaq. Yaradıcılıq və şəxsi inkişaf üçün uğurlu həftə gözlənilir. Münasibətlərdə səmimiyyət və qarşılıqlı etibar əsas rol oynayacaq.
Astroloqlar bildirirlər ki, bu həftənin əsas mesajı yeniliklərə açıq olmaq, tələsik qərarlardan çəkinmək və qarşınıza çıxan imkanları düzgün qiymətləndirməkdir.
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