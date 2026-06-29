Dünya Bankı "Livable Baku" layihəsi üçün Azərbaycana xeyli vəsait ayıra bilər
Dünya Bankı Azərbaycanda təxminən 410 milyon dollarlıq öhdəliyi olan "Livable Baku" layihəsini maliyyələşdirməyi nəzərdən keçirir.
Bu barədə Dünya Bankının açıqladığı məlumatda bildirilir.
Bankın məlumatına görə, layihənin ümumi dəyəri müxtəlif mənbələrdən maliyyələşdirmə daxil olmaqla 501,25 milyon dollar olaraq qiymətləndirilir. Layihənin icraçı agentliyi Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi təyin edilib.
Sənədə əsasən, layihənin məqsədi Bakı və ətraf rayonların müəyyən ərazilərində yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq və iqlim risklərinə qarşı dayanıqlığı artırmaqdır.
Layihə dörd əsas komponentdən ibarətdir.
"Birinci komponent yeni tullantıların daşınması stansiyalarının və regional sanitariya poliqonlarının tikintisi, tullantıların toplanması sisteminin modernləşdirilməsi və təkrar emal edilə bilən materialların çeşidlənməsi və təkrar emalı üçün imkanların yaradılması yolu ilə bərk məişət tullantılarının idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur.
İkinci komponent üç təbii gölün - Zığ, Xocasən və Böyükşor gölünün qərb hissəsinin - eləcə də neft məhsulları ilə çirklənmiş iki və ya daha çox ərazinin bərpasını əhatə edir.
Üçüncü komponent peşəkar inkişaf, bilik mübadiləsi və institusional islahatlar üçün hədəf proqramları vasitəsilə layihədə iştirak edən dövlət qurumlarının institusional potensialının gücləndirilməsini hədəfləyir.
Dördüncü komponent layihənin idarə edilməsini, eləcə də onun icrasının monitorinqini və qiymətləndirilməsini əhatə edir", - bank bildirir.
Məlumata görə, layihə haqqında məlumat 24 iyun 2026-cı ildə açıqlanıb. Direktorlar Şurası tərəfindən layihənin nəzərdən keçirilməsinin ilkin olaraq 18 fevral 2027-ci il tarixinə planlaşdırılıb.
Layihənin 29 aprel 2033-cü ilə qədər başa çatması gözlənilir. Layihənin həyata keçirilməsi üçün məsləhət xidmətləri planlaşdırılır.
Məlumatlara görə, layihə hazırda Konsepsiyaya Baxış mərhələsindədir.
Xatırladaq ki, Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Stefani Stallmeister Trend-ə verdiyi eksklüziv müsahibədə bildirib ki, Azərbaycanla 30 ildən artıq əməkdaşlıq dövründə bank müxtəlif layihələrə milyardlarla dollar sərmayə qoyub. O bildirib ki, mövcud təşəbbüslərə şəhərsalma layihəsinin hazırlanması, su itkilərinin azaldılması üçün ASRA ilə işləmək və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə suvarma sistemlərinin modernləşdirilməsində və iqlim dəyişkənliyinə davamlı kənd təsərrüfatı təcrübələrinin tətbiqində dəstək daxildir.
"Biz Azərbaycan hökuməti ilə tərəfdaşlıq etməkdən çox məmnunuq və qürur duyuruq", - deyə Stallmeister əlavə edib.
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