https://news.day.az/azerinews/1844999.html Göyçayda iki avtomobil toqquşub, biri kanala düşüb Göyçayda yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün saat 10 radələrində Göyçay rayonu Cəyirli kəndi ərazisində baş verib. "VAZ-2106" markalı avtomobil "KİA" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub, daha sonra avtomobil su kanalına düşüb.
Göyçayda iki avtomobil toqquşub, biri kanala düşüb
Göyçayda yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün saat 10 radələrində Göyçay rayonu Cəyirli kəndi ərazisində baş verib. "VAZ-2106" markalı avtomobil "KİA" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub, daha sonra avtomobil su kanalına düşüb.
Hazırda avtomobilin kanaldan çıxarılması istiqamətində tədbirlər görülür.
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