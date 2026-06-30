Göyçayda iki avtomobil toqquşub, biri kanala düşüb

Göyçayda yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün saat 10 radələrində Göyçay rayonu Cəyirli kəndi ərazisində baş verib. "VAZ-2106" markalı avtomobil "KİA" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub, daha sonra avtomobil su kanalına düşüb.

Hazırda avtomobilin kanaldan çıxarılması istiqamətində tədbirlər görülür.