Heydər Əliyev XX əsrin dünya miqyaslı ən böyük siyasətçilərindən biridir – Mixail Qusman
Heydər Əliyev XX əsrin dünya miqyaslı ən böyük siyasətçilərindən biridir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu görkəmli jurnalist, radio və televiziya aparıcısı, yazıçı, ictimai xadim Mixail Qusman Aslan Aslanovun "Heydər Əliyevin dövlətçilik və diplomatiya dərsləri" kitabının təqdimat mərasimində çıxışı zamanı deyib.
M.Qusman Sergey Yeseninin "üz-üzə dayananda simanı görmək olmur" misralarının rəmzi mənasını vurğulayaraq, onların tarixi və fəlsəfi yaddaş anlayışı ilə bağlılığını qeyd edib:
"Bu sözləri Yesenin Bakıda yazıb. Və sanki bilirdi ki, onları coğrafi deyil, tarixi mənada başa düşsək, xalqımızın böyük yaddaşı necə qoruyub saxlayacağına tam şəkildə aid olacaq".
O, Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixindəki rolunu müstəsna hesab etdiyini vurğulayıb:
"Mən dini insan deyiləm, amma dərin əminliyim var ki, Uca Yaradan Azərbaycana belə böyük bir lider bəxş etməklə onu xoşbəxt edib".
M.Qusmanın sözlərinə görə, Heydər Əliyev adı və irsi əsrlər boyu tarixdə qalacaq dünya səviyyəli siyasətçi idi.
"O, böyük miqyaslı, dünya miqyaslı şəxsiyyət idi. Onun qüdrəti, nəhəng insanlıq miqyası əsrlər boyu yaşayacaq", - deyə o bildirib.
M.Qusman qeyd edib ki, XX əsrdə yalnız az sayda lider öz ölkəsini xilas etdiyini söyləyə bilərdi.
"Mənim anlayışıma görə, XX əsrdə cəmi iki insan, iki siyasətçi özləri haqqında deyə bilərdi ki, mən ölkəmi xilas etmişəm. Bunlar Uinston Çörçill və Heydər Əliyev idi", - deyə o vurğulayıb.
Aslan Aslanovun kitabından danışan M.Qusman onun tarixi yaddaşın qorunması baxımından əhəmiyyətini xüsusi qeyd edib. O, həmçinin müəllifin peşəkar fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib və AZƏRTAC-ın inkişafı, eləcə də qurumun Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansına üzv qəbul olunması ilə bağlı birgə fəaliyyət dövrünü xatırlayıb.
"İnsanların Azərbaycanda baş verən prosesləri və ölkədə mövcud olan söz azadlığını düzgün anlamaları çox vacib idi", - deyə M.Qusman bildirib.
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