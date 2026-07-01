Bakıda iki maşın toqquşdu, biri aşdı

Paytaxtda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Məlumata görə, qəza ötən gün qeydə alınıb.

Day.Az Unikal-a istinadən xəbər verir ki, "BYD" və "Mersedes Vito" markalı avtomobillər toqquşub.

Nəticədə "Mersedes Vito" aşıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları gəlib.