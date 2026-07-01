https://news.day.az/azerinews/1845233.html Bakıda iki maşın toqquşdu, biri aşdı - VİDEO Paytaxtda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Məlumata görə, qəza ötən gün qeydə alınıb. Day.Az Unikal-a istinadən xəbər verir ki, "BYD" və "Mersedes Vito" markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə "Mersedes Vito" aşıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları gəlib.
Bakıda iki maşın toqquşdu, biri aşdı - VİDEO
Paytaxtda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Məlumata görə, qəza ötən gün qeydə alınıb.
Day.Az Unikal-a istinadən xəbər verir ki, "BYD" və "Mersedes Vito" markalı avtomobillər toqquşub.
Nəticədə "Mersedes Vito" aşıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları gəlib.
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