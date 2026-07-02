https://news.day.az/azerinews/1845454.html Pulunu avroya dəyişdirmək istəyənlərin nəzərinə Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Day.Az xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9359 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,1820 manat təşkil edib.
Pulunu avroya dəyişdirmək istəyənlərin nəzərinə
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Day.Az xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9359 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,1820 manat təşkil edib.
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