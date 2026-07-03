https://news.day.az/azerinews/1845717.html Moldovanın Baş naziri istefa verdi Moldovanın Baş naziri Aleksandru Muntyanu bu gün səhər istefa verib. Day.Az APA-ya istinadən məlumatına görə, Muntyanu bildirib ki, "mandatını prinsiplərinə uyğun şəkildə yerinə yetirə bilməyəcəyi üçün" istefa vermək qərarına gəlib.
Moldovanın Baş naziri istefa verdi
Moldovanın Baş naziri Aleksandru Muntyanu bu gün səhər istefa verib.
Day.Az APA-ya istinadən məlumatına görə, Muntyanu bildirib ki, "mandatını prinsiplərinə uyğun şəkildə yerinə yetirə bilməyəcəyi üçün" istefa vermək qərarına gəlib.
Qeyd edək ki, Aleksandru Muntyanunun istefası hökumət məmurlarının iştirak etdiyi bir sıra korrupsiya qalmaqallarından sonra baş verib.
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