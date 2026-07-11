Baham adalarında təyyarə qəzası

Baham adalarında yüngül təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 10 nəfər həlak olub.

Day.Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, qəza Şimali Andros adasında baş verib . Nassaudakı Lynden Pindling Beynəlxalq Hava Limanından qalxan Cessna 402 təyyarəsi San Andros Hava Limanına gedərkən qəzaya uğrayıb.