https://news.day.az/azerinews/1847229.html Baham adalarında təyyarə qəzası - Ölənlər var Baham adalarında yüngül təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 10 nəfər həlak olub. Day.Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, qəza Şimali Andros adasında baş verib . Nassaudakı Lynden Pindling Beynəlxalq Hava Limanından qalxan Cessna 402 təyyarəsi San Andros Hava Limanına gedərkən qəzaya uğrayıb.
Baham adalarında təyyarə qəzası - Ölənlər var
Baham adalarında yüngül təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 10 nəfər həlak olub.
Day.Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, qəza Şimali Andros adasında baş verib . Nassaudakı Lynden Pindling Beynəlxalq Hava Limanından qalxan Cessna 402 təyyarəsi San Andros Hava Limanına gedərkən qəzaya uğrayıb.
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